Тимошенко: ми передаємо країну без жодних газових боргів

"Наш уряд, я думаю, робить останні розрахунки за газ, але ми передаємо країну, яка не має жодної копійки заборгованості за природний газ, ми передаємо новому уряду країну, де не змінилися ціна на газ ні для людей, ні для підприємств, ні для теплокомуненерго. І на 2010 рік ми добилися того, що ціна залишається на рівні 2009 року", - сказала Юлія Тимошенко сьогодні у ефірі програми Шустер Live.

Лідер БЮТ нагадала, що її уряд з випередженням графіку розрахувався з Росією за природний газ, отриманий у лютому.

"Коли ми приймали господарство від Януковича, а він передавав нам теж уряд в 2007 році, заборгованість за газ становила майже 24 млрд. грн.", - нагадала Юлія Тимошенко.