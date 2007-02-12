Вєрка Сердючка подала заявку на участь у Євробаченні

У п`ятницю завершився прийом заявок на участь у відборі виконавця, який представлятиме Україну на пісенному конкурсі "Євробачення-2007". Одним з останніх заявку подав артист Андрій Данилко, відомий під псевдонімом Вєрка Сердючка.

Вперше Україна брала участь в конкурсі в 2003 році – тоді країну представляв Олександр Пономарьов. У 2004 році на "Євробаченні" перемогла українка Руслана з піснею "Дикі танці". У 2005 році на 50-му, ювілейному конкурсі, що проходив у Києві, від України виступала група "Гринджоли" з піснею "Разом нас багато". Минулого року Україну представляла Тіна Кароль. Цього року конкурс відбудеться 10-12 травня в Хельсінкі (Фінляндія).

Згідно з п. 3 "Положення про порядок відбору представника України для участі в конкурсі `Євробачення-2007`", Національна телекомпанія України як член Європейського мовного союзу має право самостійно вибирати представника від України. Рішення про затвердження кандидатури учасника ухвалюється радою керівників НТКУ з подачі дирекції музичних і розважальних програм каналу. В той же час глава прес-служби НТКУ Лілія Кавецька заявила, що відбір проведуть відкрито: "Буде концерт за участю усіх тих, хто подали заявки, і з них глядачі шляхом голосування виберуть достойного". Детальніше про учасників і процедуру відбору керівництво телеканалу "Перший національний" обіцяє розповісти завтра.

Вчора глава прес-служби каналу Лілія Кавецька не змогла уточнити кількість заявок, поданих для участі в національному відборі. Наявність у конкурсі відомих артистів пані Кавецька коментувати відмовилася, повідомивши, що не володіє такою інформацією. Тим часом стало відомо, що за право представити Україну на "Євробаченні" боротимуться Андрій Данилко, більше відомий як Вєрка Сердючка, і співачка, дружина продюсера групи "ВІА Гра" Дмитра Костюка Євгенія Власова.

Директор продюсерського центру mamamusic Юрій Нікітін, який курирує Вєрку Сердючку, підтвердив факт подачі заявки. "Ми не ставимося до `Євробачення` як до чогось дуже серйозного. Просто один з конкурсів. Андрій Данилко поїде на людей подивитися, себе показати і народ повеселити", - сказав пан Нікітін. Він також зазначив, що цього року ситуація з відбором нічим не відрізняється від торішньої: "Тоді було одне яскраве відоме обличчя і ряд невідомих, і від самого початку було зрозуміло, кого виберуть глядачі".

Про те, що представляти Україну на "Євробаченні" повинен саме Андрій Данилко, говорили чи не з 2003 року, коли країна вперше брала участь в конкурсі. Минулого року він начебто погодився брати участь, але так і не зміг вирішити, яку країну представляти – Україну, Росію або Казахстан. Цього року артист все-таки визначився.

"Коммерсантъ-Україна"