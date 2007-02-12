На трасі Київ – Чоп перекинулася маршрутка: є постраждалі

В Житомирській області перекинулась маршрутка: травмовано п’ятеро пасажирів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, 11 лютого на 229-му км автодороги “Київ-Чоп” водій мікроавтобуса "Сітроєн", рухаючись в напрямку Житомира, не вибрав безпечну швидкість, не впорався з керуванням та допустив з`їзд автомобіля в кювет.

На момент ДТП в салоні мікроавтобуса знаходилось 12 пасажирів, п`ятеро з яких (у тому числі троє дітей) отримали тілесні ушкодження. Усі вони після надання медичної допомоги відпущені додому.