Ющенко обіцяє менше пресувати інвесторів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відзначає поліпшення в Україні інвестиційного клімату, чому сприяють досягнення у зовнішньоекономічній та політичній сферах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це він сказав під час зустрічі з головою правління інвестиційної групи «Ренесанс Капітал» Стівеном ДЖЕННІНГСОМ.

За словами В.ЮЩЕНКА, підтвердженням цьому є зростання іноземних інвестицій та рішення Організації економічного співробітництва та розвитку про переведення України з 6-ї до 5-ї групи експортних кредитних ризиків.

У 2007 році Україна продовжить започатковані реформи, наголосив Президент. Серед пріоритетів влади: створення ефективної системи інституційного забезпечення діяльності інвесторів, надання державної підтримки інвестиційним проектам у високотехнологічних сферах діяльності, підвищення ефективності режимів стимулювання інвестиційної діяльності (концесій, угод про розподіл продукції, технопарків, спеціальних економічних зон), зниження регуляторного тиску на інвесторів.

В.ЮЩЕНКО також висловив сподівання, що Третя Міжнародна конференція інвесторів, яка сьогодні розпочала свою роботу, сприятиме обміну думками між владою та інвесторами.

*** «Ренесанс Капітал» – провідна незалежна інвестиційна група, яка працює на фінансових ринках країн СНД. З часу свого заснування в 1995 році Група залучила для своїх клієнтів інвестицій на суму понад 15 млрд. доларів США.

«Ренесанс Капітал» – це частина «Ренесанс Груп», незалежної групи фінансових та інвестиційних компаній, які спеціалізуються на перспективних ринках, що розвиваються. До групи належать компанії, які займаються інвестиційно-банківською діяльністю та надають послуги по управлінню активами, прямими інвестиціями та споживчому кредитуванню.