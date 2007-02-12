Найближчими днями в Україні йтиме сніг

Завтра в Україні очікується сніг, мокрий сніг та дощ, вночі у північній частині місцями сильний сніг, налипання мокрого снігу, вдень у Криму без істотних опадів.

У більшості областей часом туман. На дорогах північної половини ожеледиця. Вітер південно-східний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцетнрі.

Температура протягом доби 0-5° тепла; вночі у північних, західних та Вінницькій областях 1-6° морозу, вдень у південній частині 6-11° тепла, в Криму до 15°.

На Закарпатті часом мокрий сніг та дощ. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 3-8° тепла; в горах вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень близько 0°.

14 лютого у східних областях, в Криму та Приазов`ї, 15 лютого на Лівобережжі без істотних опадів. На решті території часом невеликий мокрий сніг та дощ, 14 лютого у західних, Вінницькій, Одеській та Миколаївській областях помірні опади.

Вночі та вранці в Україні місцями тумани, на дорогах північних та західних областей ожеледиця. Вітер південно-східний з переходом на східний, 5-10 м/с, на узбережжі морів окремі пориви вітру 15-20 м/с.

Температура у південній частині вночі 1-6° тепла, вдень 6-11°, в Криму до 13° тепла; на решті території вночі від 3° морозу до 2° тепла, 14 лютого у центральних областях до 5° тепла, вдень 3-8° тепла, у північній частині 0-5° тепла.

На Закарпатті часом дощ, вночі з мокрим снігом (15 лютого невеликі опади). Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 3-8° тепла; в горах вночі 0-5° морозу, вдень близько 0°.

16 лютого у південній частині, 17 лютого на Лівобережжя часом невеликий мокрий сніг та дощ, на решті території місцями невеликі опади.

Температура 16 лютого істотно не зміниться. 17 лютого у південній частині вночі 0-6° морозу, вдень 0-5° тепла; на решті території вночі 3-9° морозу, на півночі Лівобережжя до 12° морозу, вдень 1-7° морозу.

На Закарпатті без істотних опадів; температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 2-7° тепла; в горах вночі 16 лютого 3-9° морозу, 17 лютого 7-12° морозу, вдень 0-5° морозу.

18-22 лютого - подальше зниження температури: вночі до 6-13° морозу, на півночі та сході місцями до 15-20° морозу, вдень до 2-8° морозу; на Закарпатті та півдні Криму вночі до 2-7° морозу, вдень до 0-5° морозу; на заході та крайньому півдні країни з 19 лютого поступове підвищення температури на 4-6°. Переважно без опадів, лише 18 лютого у східних областях, а 19-20 лютого у західних областях та Криму місцями невеликий сніг.

У Києві та області у вівторок очікується хмарна погода. Вночі сильний сніг, мокрий сніг, місцями по області налипання мокрого снігу; вдень невеликі опади, туман. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 1-3° морозу, вдень 2-4° тепла; по області вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла.

14-15 лютого хмарно з проясненнями. Невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах ожеледиця. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний з переходом на східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла.

16-17 лютого місцями невеликий мокрий сніг та сніг. Температура 16 лютого істотно не зміниться, 17 лютого вночі 4-9° морозу, вдень 1-6° морозу.