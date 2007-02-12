Ющенко нагородив орденом «За мужність» 13-річного хлопчика

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вручив орден «За мужність» ІІІ ступеня учню восьмого класу села Головенка Житомирської області Вадимові НЕСТЕРЧУКУ.

Як повідомляє прес-служба глави держави, відповідний Указ глава держави підписав 7 лютого.

26 грудня 2006 р. 13-річний В.НЕСТЕРЧУК під час пожежі врятував чотирьох сусідських дітей: п’ятилітніх близнюків та їхніх братів – шестирічного і дворічного. Поки матері не було вдома, діти, граючись сірниками, підпалили крісло. Вадим почув голос сусідки, яка кликала на допомогу, і заліз до будинку через вікно. По одному він передав сусідці дітей, потім перекрив газ у котлі, викрутив електрозапобіжники і повідчиняв вікна. Разом ще з двома хлопцями Вадим погасив пожежу.

«За те, що ти зробив, ти достойний ордена», – сказав В.ЮЩЕНКО хлопчику. Президент також подякував його матері Оксані НЕСТЕРЧУК за виховання сина.

Сім’я Нестерчуків багатодітна. У Вадима є двоє братів і сестра.

На церемонії вручення нагороди був також присутній голова Житомирської ОДА Юрій ПАВЛЕНКО.