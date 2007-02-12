Убивця Аліка Грека отримав довічне ув’язнення
15:25, 12 лютого 2007Суспільство
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Вирок у справі про вибух на стадіоні в Донецьку
|Вячеслав Синенко
Як передає кореспондент УНІАН, відповідний вирок суд ухвалив сьогодні (УНІАН: вибух на стадіоні в Донецьку стався 15 жовтня 1995 року, в результаті якого загинув колишній президент футбольного клубу «Шахтар» Ахат Брагін - Алік Грек - і декількох людей з його оточення).
Крім того, суд засудив В.СИНЕНКА до виплати відшкодування родинам двох загиблих у результаті вибуху по 50 тис. грн. кожній сім`ї.
Суд визнав доказаною участь В.СИНЕНКА в злочинній діяльності організованої злочинної групи Євгена КУШНІРА.
Суд також визнав В.СИНЕНКА особливо небезпечним для суспільства і ухвалив вважати початком терміну відбування покарання 29 березня 2004 року.
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