Убивця Аліка Грека отримав довічне ув’язнення

Вячеслав Синенко

У Донецьку суд у справі про вибух на стадіоні «Шахтар» засудив підсудного Вячеслава СИНЕНКА до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний вирок суд ухвалив сьогодні (УНІАН: вибух на стадіоні в Донецьку стався 15 жовтня 1995 року, в результаті якого загинув колишній президент футбольного клубу «Шахтар» Ахат Брагін - Алік Грек - і декількох людей з його оточення).

Крім того, суд засудив В.СИНЕНКА до виплати відшкодування родинам двох загиблих у результаті вибуху по 50 тис. грн. кожній сім`ї.

Суд визнав доказаною участь В.СИНЕНКА в злочинній діяльності організованої злочинної групи Євгена КУШНІРА.

Суд також визнав В.СИНЕНКА особливо небезпечним для суспільства і ухвалив вважати початком терміну відбування покарання 29 березня 2004 року.