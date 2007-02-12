Грип захоплює нові території в Україні

Школи Кременчука Полтавської області закриті на карантин, повідомили УНІАН у прес-службі Кременчуцької міськради.

З 13 по 17 лютого шкільні навчальні заклади, включаючи спортивні і музичні школи, художню школу і станції юних техніків і натуралістів, будуть закриті для проведення занять і масових заходів.

Причиною запровадження карантину послужили статистичні дані епідемічного рівня захворюваності на грип і ГРВІ в Кременчуці. Всього минулого тижня захворіло 2017 жителів міста, з них 1164 – діти (860 – школярі).

У Чернігові у зв’язку з епідемією грипу на карантин закривають школи.

Відповідне розпорядження підписав міський голова Олександр СОКОЛОВ, повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю міськради.

За інформацією управління освіти міської ради, сьогодні у чернігівських школах на денній зміні були відсутніми понад 20% дітей.

Позачергові канікули для школярів триватимуть з 13 до 17 лютого.

У Тернополі завтра буде припинено навчання у всіх школах через зростання захворюваності на ГРВІ.

Відповідну постанову видав головний державний санітарний лікар Тернополя Володимир ПАНИЧЕВ. За його даними, рівень захворюваності порівняно з попереднім тижнем зріс більш як у 1,5 рази. Станом на 11 лютого показник захворюваності на 10 тис. населення за 7 днів становив 98,6 проти 65,04 за попередній тиждень. Серед хворих 37,6% -дошкільнята, 55,6% – школярі.

Карантин, повідомив В.ПАНИЧЕВ, встановлено на невизначений термін, поки у місті не нормалізується епідемічна ситуація. Ректорам вузів I-IV рівнів акредитації, директорам ПТУ, коледжів, ліцеїв рекомендовано самостійно приймати рішення щодо припинення занять, якщо кількість відсутніх студентів становитиме більше 25%.

Також постановою головного санітарного лікаря заборонено проведення масових заходів для дітей в приміщеннях закладів освіти.

У Донецькій області станом на сьогоднішній ранок у зв`язку з перевищенням епідемічного порогу із захворюваності на грип закрито 128 шкіл.

Як повідомила УНІАН завідувачка сектором облуправління освіти та науки Ірина ВОВК, на даний час через грип школу не відвідують понад 54 тисячі учнів.

"У Маріуполі повністю закриті всі школи із сьогоднішнього дня. Також повністю закриті школи в містах Селидове й Новогродівка", - сказала І.ВОВК. При цьому вона уточнила, що в інших містах області навчальні заклади закриті вибірково.