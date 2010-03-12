Бюджетні надходження шахтарських міст скоротяться

Бюджетні надходження шахтарських міст за підсумками 2010 р. скоротяться у зв`язку з дією нової норми закону про престижність шахтарської праці, згідно з якою з 1 січня 2010 р. на 5% знижується ставка прибуткового податку з шахтарів, які зайняті на підземних роботах повний робочий день.

Таку думку сьогодні під час прес-конференції в УНІАН висловив голова правління Центру громадської експертизи Любомир ЧОРНІЙ.

Як повідомила заступник міської голови м. Кіровське (Донецька обл.) Світлана ЯКИМЕНКО, дія даної норми закону про престижність шахтарської праці призвела до втрат місцевого бюджету в лютому 2010 р. на рівні 795 тис. грн. «У той же час керівництво нашого міста повинне забезпечити перерахування до Державного бюджету перевищення доходів над видатками міськбюджету в обсязі нормативу, який діяв у 2009 р. Для м. Кіровське це 749,2 тис. грн. щомісячно… Тому наше місто увійшло в березень 2010 року з кредиторською заборгованістю за енергоносії і заробітну плату більш як 2 млн. грн.», - сказала С.ЯКИМЕНКО. За її словами, за підсумками ц.р. ця сума становитиме близько 9 млн. грн., або 27% бюджетних доходів міста.

Як зазначила керівник економічних проектів Центру громадської експертизи Ольга РОМАНЮК, на сьогодні є необхідність передати місцевій владі більше зобов`язань з адміністрування обов`язкових платежів, які б залишалися у місцевих бюджетах.

Як повідомляв УНІАН, 25 червня 2009 р. Верховна Рада ухвалила закон “Про внесення змін до деяких законів України щодо престижності шахтарської праці”. 20 липня Президент підписав закон.

Згідно з даним законом, парламент вніс зміни до закону «Про податок з доходів фізичних осіб» щодо зменшення ставки податку на дохід шахтарів у вигляді зарплати. Даним законом з 1 січня 2010 р. передбачено зменшити ставку податку на дохід у вигляді заробітної плати до 10%.