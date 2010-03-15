Заступник міністра освіти подав у відставку

Заступник міністра освіти і науки Павло Полянський подав у відставку, повідомило УНІАН джерело в міністерстві.

Причиною такого вчинку джерело назвало звільнення з посади міністра Івана ВАКАРЧУКА та призначення на цю посаду Дмитра Табачника.

За інформацією джерела, Д.Табачник приступив у п’ятницю до виконання своїх обов’язків на посаді міністра освіти і науки. При цьому, як зазначило джерело, Д.Табачник прибув до міністерства в супроводі охорони.

«Табачник приїхав з двома охоронцями і одразу викликав заступників міністра та своїх обраних на килим", - зазначив співрозмовник агентства.

При цьому, за інформацією джерела, одночасно був посилений пропускний режим в міністерстві, при виході робились вибіркові перевірки речей працівників міністерства.

З сайту міністерства освіти також зникла подяка працівників Міносвіти екс-міністру Іванові Вакарчуку.