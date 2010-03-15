Міліції Київської області представили нового начальника

Сьогодні міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ представив керівному складу нового начальника ГУ МВС України в Київській області генерал-майора міліції Костянтина САПКА.

Як повідомили УНІАН у ВЗГ ГУМВС України в Київській області, під час представлення міністр звернув увагу співробітників обласного главку міліції на дотримання обліково-реєстраційної дисципліни, недопущення укриття злочинів, заяв та повідомлень громадян. Особливу увагу А.МОГИЛЬОВ звернув на викорінення корупції, а також комерційних відносин за участі працівників міліції.

Серед присутніх у залі були голови Київської обласної державної адміністрації та обласної ради, а також голова Київського обласного апеляційного суду та прокурор області.