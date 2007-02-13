Порушено кримінальну справу за фактом побиття чернігівського журналіста

Прокуратура Чернігова порушила кримінальну справу за фактом побиття журналіста газети „Сіверщина” Олександра ЯСЕНЧУКА.

Як повідомили УНІАН у Центрі зв’язків із громадськістю УМВС у Чернігівській області, кримінальну справу порушено за хуліганство.

Напад на журналіста стався вночі 9 лютого у мікрорайоні „Шерстянка”, коли О.ЯСЕНЧУК ішов охороняти приміщення редакції.

Як повідомив УНІАН редактор газети „Сіверщина” Василь ЧЕПУРНИЙ, редакція не має коштів для того, щоб найняти охорону, тому її охороняють співробітники газети.

За словами редактора, наступного дня після побиття журналіста він звернувся до начальника УМВС, керівника СБУ в області, щоб вони приділили увагу цьому випадку, оскільки “нападники били журналіста з політичними вигуками”.

В.ЧЕПУРНИЙ також повідомив, що за однією з версій, побиття пов’язане з професійною та громадською діяльністю журналіста, оскільки за кілька днів до того О,ЯСЕНЧУКА було призначено відповідальним за проведення акції з встановлення наметів УПЦ (КП) поблизу Катерининської церкви. (Сьогодні поблизу Катерининської церкви, де з липня минулого року триває пікет УПЦ Московського патріархату та ПСПУ, свій намет встановили представники УПЦ Київського патріархату - УНІАН).

За словами В.ЧЕПУРНОГО, О.ЯСЕНЧУК вже перебуває вдома, хоча ще проходить додатково медичне обстеження. Його ушкодження кваліфіковані як легкі, але залишається підозра на закриту черепно-мозкову травму.