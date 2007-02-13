Молоді поляки вимагають ліквідації віз для ровесників з України та Білорусі
22:25, 13 лютого 2007Суспільство
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Учасники акції встановили символічний мур
Молодь польського міста Познань домагається ліквідації віз для молодих українців та білорусів.
Як передає кореспондент УНІАН, у місті Познань, на Площі Ринок, представники Спілки молодий центр організували збір підписів під зверненням до керівництва Європейського Союзу з вимогою скасувати візи для своїх ровесників з України і Білорусі. Учасники акції встановили символічний мур, який відділяє ЄС від решти Європи.
|Познань. Площа Старий ринок
Спілка молодий центр планує проводити подібні акції і в майбутньому.
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