Молоді поляки вимагають ліквідації віз для ровесників з України та Білорусі

Молодь польського міста Познань домагається ліквідації віз для молодих українців та білорусів.

Як передає кореспондент УНІАН, у місті Познань, на Площі Ринок, представники Спілки молодий центр організували збір підписів під зверненням до керівництва Європейського Союзу з вимогою скасувати візи для своїх ровесників з України і Білорусі. Учасники акції встановили символічний мур, який відділяє ЄС від решти Європи.

Познань. Площа Старий ринок

За словами однієї з учасниць акції Алєксандри БАРТКОВ’ЯК, “молодь зі Сходу не створює жодних загроз, до того ж, приїжджаючи до Польщі, молоді українці та білоруси можуть на практиці переконатися, в який спосіб функціонує демократія”. На думку представників Спілки молодий центр, візові режими негативно впливають на розвиток туризму та стають перешкодою для створення європейського суспільства.

Спілка молодий центр планує проводити подібні акції і в майбутньому.