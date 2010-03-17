Звільнено голову Податкової адміністрації
19:16, 17 березня 2010Суспільство
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В.о. призначено начальника податкової міліції
|Сергій БУРЯК
Про це повідомляється на офіційному сайті ДПАУ.
Виконуючим обов`язки голови ДПАУ – начальника податкової міліції призначено Віктора ШЕЙБУТА.
„Віктор ШЕЙБУТ добре знає роботу податкової служби, оскільки вже працював у структурі ДПА України”, - сказав під час представлення керівника ДПАУ перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ.
Як повідомляв УНІАН, Сергій БУРЯК обіймав посаду голови ДПАУ з грудня 2007 року.
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