Звільнено голову Податкової адміністрації

19:16, 17 березня 2010
Суспільство
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В.о. призначено начальника податкової міліції

Сергій БУРЯК
З посади голови Державної податкової адміністрації України (ДПАУ) звільнено Сергія БУРЯКА.

Про це повідомляється на офіційному сайті ДПАУ.

Виконуючим обов`язки голови ДПАУ – начальника податкової міліції призначено Віктора ШЕЙБУТА.

„Віктор ШЕЙБУТ добре знає роботу податкової служби, оскільки вже працював у структурі ДПА України”, - сказав під час представлення керівника ДПАУ перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ.

Як повідомляв УНІАН, Сергій БУРЯК обіймав посаду голови ДПАУ з грудня 2007 року.

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