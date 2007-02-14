Руслана Писанка оголосить про розлучення

Сьогодні на ток-шоу Лоліти прийде Руслана Писанка. Вперше з телеекрану вона оголосить про розлучення з чоловіком. Говорять, чоловік був незадоволений габаритами Руслани... Тепер Писанка збирається на Віденський бал - шукати собі заморського принца, в крайньому випадку - графа. Лоліта візьме участь в цих зборах, а головне - в психологічній підготовці Писанки.

Комсомольская правда