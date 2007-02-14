Єврокомісія схвалила новий законодавчий пакет щодо торгівлі товарами

Європейська комісія схвалила новий пакет законодавчих ініціатив щодо торгівлі товарами.

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції у Брюсселі віце-президент Євро комісії Гюнтер , який відповідає за промисловість.

“Цей пакет, якій складається з трьох окремих документів, повинен, перш за все, сприяти можливості доступу малих та середніх підприємств до всього внутрішнього ринку ЄС”, сказав віце-президент ЄС.

Він зазначив, що нові пропозиції стосуватимуться 22 промислових секторів, що представляють ринок загальною вартістю 1,5 млрд. євро.

Нові пропозиції передбачають, з одного боку, гармонізацію законодавства країн-членів щодо отримання різноманітних сертифікатів якості, а з іншого – усунення деяких занадто жорстких умов до сертифікації.

Пропозиціями, підготовленими Єврокомісією, також пропонується спростити процедуру придбання автомобіля в іншій, ніж місце проживання людини, країні-члені та процедуру реєстрації нового авто.

Пропозиції Єврокомісії будуть передані на затвердження Раді міністрів ЄС та Європарламенту.