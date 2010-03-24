НБУ вводить в обіг низку пам'ятних монет (фото)

Національний банк України з 25 березня ц.р. вводить в обіг низку пам`ятних монет.

Про це йдеться в повідомленні Нацбанку, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

Зокрема, вводиться в обіг монета номіналом 10 гривень, присвячена створенню пам`ятника української політико-правової думки XVIII століття “Пакти і Конституція прав і вольностей Війська Запорозького”.

«Ця перша європейська конституція в сучасному сенсі прийнята 5 (16) квітня 1710 р. під час обрання Пилипа Орлика гетьманом України», - йдеться в повідомленні.

Монета виготовлена зі срібла 925 проби, діаметр - 38,6 мм, тираж - 7 тис. штук.

Також вводиться в обіг пам`ятна монета номіналом 2 гривні, присвячена 100-річчю українського хокею з шайбою. За основу для відліку цієї дати було взято видання тексту правил гри в хокей українською мовою під редакцією І.Боберського, датоване 1910 роком. В ті роки у Львові хокей з шайбою був одним з найпопулярніших видів спорту в зимовий період. Монета виготовлена з нейзільберу, маса - 12,8 грама, діаметр - 31,0 мм, тираж - 35 тис. штук.

Ще одна монета випущена на продовження серії “Видатні особистості України”. 25 березня 2010 року в обіг буде випущена пам`ятна монета номіналом 5 гривень “Микола Пирогов”, присвячена вченому, хірургові, педагогові і громадському діячеві. «Новаторські й наукові праці Миколи Івановича Пирогова (1810-1881) є фундаментом для топографічної анатомії й оперативної хірургії, а його внесок у розвиток медицини відзначений талановитим поєднанням науки і практики. Все життя великого вченого - це подвижницьке служіння людям», - йдеться в повідомленні Нацбанку. Монета виготовлена зі срібла, маса в чистоті - 15,55 г, тираж - 5 тис. штук.

Крім того, на продовження серії “Найменша золота монета” НБУ вводить в обіг пам`ятну монету “Бджола” номіналом 2 гривні, присвячену бджолі, яка уособлює мудрість, родючість і працьовитість. Монета виготовлена із золота 999,9 проби, маса - 1,24 г, діаметр - 13,92 мм, тираж - 10 тис. штук.