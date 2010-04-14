Податкова накрила «пральню», яка відмила 60 мільйонів

Управлінням податкової міліції ДПА в Чернівецькій області виявлено та припинено діяльність конвертаційного центру, через який зловмисники встигли перевести у готівку щонайменше 60 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у відділі масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян ДПА у Чернівецькій області, податківці відпрацьовують усіх контрагентів, які протягом 2007-2009 років користувались послугами центру, проводять роботу з визнання недійсними укладених з клієнтами угод і перевіряють їхню фінансово-господарську діяльність.

Задля збору доказової бази правоохоронцям довелося провести санкціоновані виїмки оригіналів банківських документів, що становлять банківську таємницю, і допитати посадових осіб, на чиї прізвища оформлялися фіктивні фірми. Як запевняють псевдозасновники, до фінансово-господарської діяльності цих підприємств вони ніби-то не мали жодного відношення.

За результатами уже проведених планових і позапланових документальних перевірок 7 підприємств, які зареєстровані у Чернівецькій області і були задіяні у такій тіньовій схемі, донараховано понад 9 млн. грн. і стягнуто більш як 2 млн. грн. у державний бюджет України. Встановлено близько 120 контрагентів, що користувались послугами конвертаційного центру.

Порушено 4 кримінальні справи за ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) та ч. 1 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.