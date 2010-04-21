У Запоріжжі 5-річна дитина випала з автобуса на проїжджу частину.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв`язків Запорізького головного управління міліції, ДТП сталося 20 квітня близько 16.00.

"За попередніми даними, одна з пасажирок автобуса не угледіла за своєю дитиною, в результаті хлопчик відкрив двері запасного виходу з транспортного засобу і випав на проїжджу частину", - повідомили в ЦГЗ.

Яким чином 5-річному малюкові вдалося відкрити двері запасного виходу: мала місце лише неуважність матері чи то було недотримання норм і вимог техніки безпеки при здійсненні пасажиро перевезень - зараз встановлюється.

Дитину госпіталізовано до обласної дитячої лікарні з діагнозом "черепно-мозкова травма".