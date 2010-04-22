Асоціація власників зброї вітає намір парламенту

В Українській асоціації власників зброї вітають намір парламенту ухвалити закон, що дозволяє громадянам купувати зброю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у Києві заявив голова наглядової ради Української асоціації власників зброї Георгій УЧАЙКІН.

«Ми, власники зброї в цій країні, з придиханням чекали цього закону, оскільки дуже багато людей мають зброю в цій країні, в тому числі й ту, яка переходить людям у спадок… Вектор руху (законодавча ініціатива та прийняття закону – УНІАН) однозначно вірні… Ми, зі свого боку, вважаємо, що це величезний крок вперед», - сказав Г.УЧАЙКІН.

При цьому він вважає, закріплення законом дозволу на купівлю зброї не означатиме, що всі громадяни одразу негайно почнуть купувати зброю.

За словами Г.УЧАЙКІНА, він, як і інші члени асоціації, розглядають зброю виключно як предмет, як технічний пристрій, як і всі інші, якими людина користується в побуті.

«Як відомо – вбиває не зброя, вбиває людина», - сказав Г.УЧАЙКІН.

Він не виключив, що напередодні розгляду у другому читанні до проекту закону будуть внесені певні зміни. Зокрема, на його думку, необхідно створити кадастр зброї та критерії її спроможності.

Г.УЧАЙКІН зауважив, що розуміє позицію Міністерства внутрішніх справ України, яке висловилось проти надання дозволу громадянам купувати зброю, оскільки це може додати правоохоронцям додаткової роботи. Водночас він вважає, що органи внутрішніх справ впораються з новими обов’язками, так само як належним чином справляються з врегулюванням питань із власниками транспортних засобів.

Також голова наглядової ради Української асоціації власників зброї висловив переконання, не можна надавати дозволи на володіння зброєю особам, які колись були засуджені за певною низкою статей Кримінального кодексу, незважаючи на те, погашена чи не погашена судимість цієї особи.

У свою чергу, присутній на прес-конференції політолог Сергій ТАРАН зауважив, що офіційна статистика свідчить, що злочинів, скоєних особами, які мають офіційно зареєстровану зброю, дуже мало.

«Небезпека для України буде тоді, коли отримувати зброю зможе будь-хто без перевірки своєї адекватності», - сказав він, зазначивши, що в разі прийняття зазначеного закону факт отримання зброї має бути прозорим.

С.ТАРАНА підтримав директор Київського інституту проблем управління ім. Горшеніна Кость БОНАДРЕНКО.

За його словами, якщо «законом буде дозволено носити зброю, це не означатиме, що завтра всі громадяни озброяться до зубів і стрілятимуть один в одного з вікон чи де ще… Навіть якщо завтра дозволять вільно купувати зброю, це не означає, що завтра всі 100% українців куплять зброю».

При цьому К.БОНДАРЕНКО нагадав загально відому мотивацію, що «людина, яка хоче здійснити злочин, вона обов’язково дістане для нього знаряддя».

Як повідомляв УНІАН, 14 квітня Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону “Про обіг зброї невійськового призначення”.