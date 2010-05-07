АМК рекомендує ряду міністерств утриматися і доповісти

Антимонопольний комітет України рекомендував Міністерству транспорту і зв`язку, Міністерству палива та енергетики, Міністерству вугільної промисловості, Міністерству аграрної політики і Міністерству з питань житлово-комунального господарства утриматися від переведення рахунків підпорядкованих держпідприємств і відомств у державні банки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі АМК, про результати виконання рішення комітету міністерства мають повідомити в десятиденний термін.

В АМК вважають, що такі дії міністерств можуть істотно обмежити конкуренцію на ринку банківських послуг у вигляді зменшення кола підприємств, які надають такі послуги.

«На сьогодні ринок банківських послуг досить конкурентний, оскільки в Україні діє 175 банків. Тому переведення рахунків усіх державних підприємств, агентств, бюро, центрів та інших державних структур, підпорядкованих даним міністерствам, у держбанки, може кваліфікуватися комітетом як антиконкурентні дії органів влади», - наголошується в повідомленні прес-служби АМК.

Як повідомлялося, на вимогу АМК, Міністерство промислової політики усунуло обмеження щодо надання державним банкам привілейованого положення порівняно з іншими банківськими установами.