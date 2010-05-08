Раптове падіння фондових ринків у США тривало 20 хвилин

Американські фінансові регулятори пильно вивчають ситуацію, що склалася напередодні на фондових ринках, і налаштовані виробити механізми, що дозволять запобігати таким стрибкам, заявив президент США Барак Обама, виступаючи в Білому домі.

Основні фондові індекси США за підсумками четверга втратили близько 3-4%, а під час торгів зниження доходило приблизно до 9%. Різке падіння тривало близько 20 хвилин і, за попередніми даними, могло бути викликано масовими ордерами на продаж, виставленими "торговими роботами", або помилкою трейдера.

Одним з підозрюваних вважається Citigroup, чий трейдер міг припуститися помилки, коли вводив заявку на продаж. Фінансова влада США почала розслідування інциденту, Nasdaq повідомила про відміну операцій по акціях, ціни яких змінилися більш ніж на 60%. Цей список включає 286 паперів.

"Я б хотів приділити увагу незвичайній активності на Волл-стріт у четвер. Керівництво регуляторів ретельно досліджує причини того, що трапилося, для захисту інвесторів в майбутньому і вироблення механізмів, які дозволять не допустити повторення цієї ситуації в майбутньому", - цитує Обаму РІА "Новости".

Результати розслідування та рекомендації регуляторів будуть опубліковані, повідомив президент.

Як заявляли раніше Комісія з цінних паперів і бірж (Securities and Exchange Commission, SEC) спільно з Комісією з торгівлі товарними ф`ючерсами (Commodity Futures Trading Commission, CFTC), вони планують з`ясувати причини значного падіння індексів на торгових майданчиках і дізнатися, чи не стали дії професійних учасників фондового ринку причиною серйозного просідання бірж.

Думки аналітиків щодо причин такого сильного падіння індексів розділилися. Деякі експерти вважають, що ця негативна динаміка була викликана "незграбною" торгівлею, тобто неправильно занесеними в систему електронних торгів даними, або технічним збоєм. Також частина експертів упевнені в тому, що фондовий ринок США, незалежно від причин, що викликали різке просідання напередодні, відновить свої позиції зважаючи на подальше зміцнення американської економіки.