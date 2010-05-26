У Дніпропетровську у боржників за тепло конфіскують квартири й автівки

У Дніпропетровську за судовими позовами міських комунальних підприємств «Теплоенерго» і „Дніпропетровські міські теплові мережі” накладено арешт на ряд квартир, автомобілів і побутову техніку боржників за теплопостачання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив директор КП «Теплоенерго» Олег ХОРУНЖИЙ.

За його словами, цього року в рахунок погашення боргів за тепло продано дві квартири, накладено арешти на 10 автомобілів, 7 комп’ютерів, пральні машини та іншу побутову техніку. Через кілька днів планується накласти арешт ще на два автомобілі боржників.

О.ХОРУНЖИЙ зазначив, що цього року підприємства теплопостачання подали понад 3,2 тис. позовів до суду на боржників за теплопостачання на загальну суму більше 6 млн. грн.

Населення Дніпропетровська заборгувало за теплопостачання понад 200 млн. грн.