Найчастіше інсульт вражає мешканців Півдня України

Найбільше інсультів медики фіксують на Півдні України, зокрема у місті Севастополь.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація боротьби з інсультом», професор Микола ПОЛІЩУК повідомив на прес-конференції у Києві.

Він наголосив, що на другому місці за кількістю інсультів – центральні регіони, а найнижчі показники - у західних областях.

Коментуючи ці дані, М.ПОЛІЩУК зазначив: “На Півдні України оселялися люди, які відслужили або відбули роботу на Далекому Сході, на Крайній Півночі, вони свого часу мали право вибору. Ці люди із собою принесли у ці регіони звички холодних країв – алкоголь, жирна їжа і тютюн”.

При цьому він підкреслив, що саме спосіб життя людини є важливим чинником у виникненні гострого порушення мозкового кровообігу.

“Порівняймо Львівську і Луганську області: кількість населення майже однакова, але показники туберкульозу сифілісу, гонореї, СНІДу вдвічі вищі в Луганській. Спосіб життя має дуже велике значення”, – наголосив М.ПОЛІЩУК.

За його словами, найбільша кількість інсультів у центральному регіоні фіксується в Кіровоградській області.

“Цьому є чимало причин, зокрема й те, що це єдина область в Україні, де є вільні ставки нейрохірургів. Якщо ж взяти показники щодо малюкової смертності, материнської смертності, а також стосовно жіночих алкогольних психозів, то Кіровоградська область – одна із найперших. Певно, рівень життя мешканців цієї області, умови й спосіб життя, інформованість населення та, звісно, рівень надання медичної допомоги призводить до такої ситуації”, – зазначив М.ПОЛІЩУК.

Він наголосив, що основними факторами, що впливають на ризик виникнення інсультів, є умови та спосіб життя - 50%, екологія – 18-20%, спадковість – 18-20%, підкресливши, що дослідження вчених виявили, що освічені люди мають удвічі-тричі нижчий ризик отримати інсульт.