Суд звільнив з-під варти обвинувачуваних у викрадені колишнього головбуха ПГЗК

Апеляційний суд Дніпропетровської області постановив звільнити з-під варти чотирьох співробітників приватної охоронної фірми, яких було звинувачено у викрадені колишнього головного бухгалтера Південного гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ніни КОЗЛОВСЬКОЇ. Про це УНІАН повідомив адвокат обвинувачених Ігор ГОЛОВКО.

За словами адвоката, він, а також двоє його колег-адвокатів, що представляють інтереси обвинувачених, 28 травня оскаржили постанову Суду Центрально-міського району Кривого Рогу, який 18 травня обрав відносно чотирьох їх підзахисних запобіжний захід у вигляді арешту. «Ми змогли переконати апеляційний суд у тому, що районний суд Кривого Рогу необгрунтовано застосував до наших підзахисних такий запобіжний захід. В результаті, обласний апеляційний суд відмінив ухвалу районого суду Кривого Рогу і постановив звільнити наших підзахисних під підписку про невиїзд», - повідомив І.ГОЛОВКО.

Разом із тим він уточнив, що документ на звільнення затриманих зараз готується, після чого він буде доставлений до Слідчого ізолятору Кривого Рогу. «Як тільки документ буде туди доставлений, наших підзахисних повинні будуть негайно звільнити», - додав адвокат.

Він також відзначив, що у скаргах адвокатів, направлених до Апеляційного суду було особливо підкреслено те, що суд першої інстанції не взяв до уваги відсутність в матеріалах кримінальної справи доказів викрадання Н.КОЗЛОВСЬКОЇ, їх підзахисними. «Потерпіла говорила про те, що її викрали невідомі особи, яких було троє. Тоді як наших підзахисних четверо. Крім того, Н.КОЗЛОВСЬКА чудово знала обвинувачених, оскільки вони охороняли її, починаючи з 30 квітня і не могли бути для неї невідомими. У своїх скаргах ми так само відзначали, що затримані не були раніше судимі, позитивно характеризуються і не мають намірів переховуватися від слідства. Нічого цього суд першої інстанції не враховував», - підкреслив І.ГОЛОВКО.

В цілому, на його думку, те, що інкримінується слідством затриманим, не має нічого спільного з викраданням людини. І.ГОЛОВКО заявив, що адвокати мають намір добиватися в суді зняття зі своїх підзахисних усіх звинувачень і припинення кримінальної справи. «Я вважаю, що вони не скоювали злочину ні відносно КОЗЛОВСЬКОЇ, ні відносно будь кого іншого. Як тільки наші підзахисні перестануть бути обвинувачуваними, вони одержать процесуальний статус потерпілих і матимуть повне право звернутися до суду з вимогою притягти до відповідальності, тих, хто їх необгрунтовано затримав», - переконаний адвокат.

За його даними, сама Н.КОЗЛОВСЬКА, як і раніше знаходиться в реанімаційному відділенні однієї з лікарень Кривого Рогу. “Відносно неї, нібито застосована програма захисту свідків і її охороняють співробітники міліції”, - додав він.

Одержати коментар щодо розслідування справи про викрадення Н.КОЗЛОВСЬКОЇ у начальника УВС Кривого Рогу Сергія ШМАТОВА, УНІАН не вдалося. На неодноразові звернення кореспондента агентства, у приймальні С.ШМАТОВА відповідали, що він на виїзді.

Як повідомлялося в ЗМІ, 30 квітня, під час силового захоплення ПГЗК, головний бухгалтер комбінату Ніна КОЗЛОВСЬКА була примушена до написання заяви про звільнення. Мабуть відчуваючи загрозу своєму життю і здоров`ю, відразу після звільнення вона уклала договір про охорону себе і своєї сім`ї з приватною охоронною фірмою.

Проте, за неофіційною інформацією, 8 травня головбух разом із чоловіком і дочкою, двома охоронцями і водієм була затримана співробітниками міліції в одному з криворізьких кафе.

Після затримання КОЗЛОВСЬКА була доставлена в УВС Кривого Рогу. Після нічного перебування і з`явилася заява про те, що її викрали, «затримані разом із нею охоронці і водій».

При цьому, на думку голови правління ПГЗК Сергія БАРАБАНОВА, який довго працював разом з Н.КОЗЛОВСЬКОЮ, існує реальна загроза її здоров`ю життю. Вона давно страждає гіпертонією, і навряд чи міліція забезпечить їй належне медичне обслуговування. За словами Сергія БАРАБАНОВА, у Ніни Іванівни вже був гіпертонічний криз, викликаний тиском з боку правоохоронних органів.

На думку С.БАРАБАНОВА, з боку правоохоронних органів до головбуха застосовувалися заходи психологічного тиску. У тому числі і для отримання свідчень про фінансово-господарську діяльність ПГЗК.

12 травня, під час очних ставок, КОЗЛОВСЬКА відмовилася від своєї заяви про її викрадання охоронцями, заявивши, що з 1 травня вони охороняли її на законних підставах.

Варто так само відзначити, що міліція Кривого Рогу була присутня при здійсненні силового захоплення ПГЗК 30 квітня цього року і ніяк не перешкодила незаконним діям. В ході рейдерського захоплення підприємства на його території знаходився начальник УВС міста С.ШМАТОВ.