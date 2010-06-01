Євро відновив мінімум за чотири роки

Курс євро на ранкових торгах 1 червня опустився до нового чотирирічного мінімуму по відношенню до долара: за один євро на ринку дають вже 1,2115 долара. Про це повідомляє Лента.руз посиланням на AFP.

По відношенню до фунта стерлінгів європейська валюта знизилася до півторарічного мінімуму, а по відношенню до швейцарського франка - до п`ятиденного мінімуму, доповнює Reuters.

Інвестори знову продають європейську валюту, побоюючись, що Європа може не справитися з борговою кризою в Греції й низці інших країн, що входять до єврозони. Крім того, боротьба за скорочення дефіцитів бюджетів низки країн може призвести до уповільнення економічного зростання в ЄС.

Курс євро на світовому ринку падає практично весь 2010 рік. Півроку тому європейська валюта коштувала півтора долара.