Уряд затвердив Стратегію національної екологічної політики

Кабінет міністрів України схвалив законопроект "Про Стратегію національної екологічної політики України на період до 2020 року", який після громадського обговорення буде передано на розгляд Верховної Ради України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони навколишнього природного середовища України.

"Стратегія охоплює усі важливі аспекти природоохоронної та ресурсозберігаючої діяльності", - сказав міністр охорони навколишнього природного середовища Віктор БОЙКО.

За його словами, прийняття цього законопроекту дозволить реалізувати домовленості з Євросоюзом щодо надання України бюджетної підтримки у розмірі 150 млн. грн. "Ці кошти увійдуть як складова до державного бюджету України і будуть спрямовані на виконання пріоритетних завдань стратегії", - додав міністр.

Проект закону передбачає осучаснення та адаптацію українського екологічного законодавства до європейських стандартів, активний розвиток в Україні екологічно орієнтованого бізнесу, економічне стимулювання природоохоронної діяльності, підвищення ефективності використання бюджетних та позабюджетних екологічних видатків.

За словами В.БОЙКА, глобальним завданням стратегії є підсилення ролі економічних інструментів у екологічному управлінні та розвиток інститутів практичної реалізації екологічної політики.