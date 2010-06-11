У Харкові пограбували ювелірний магазин
17:04, 11 червня 2010Суспільство
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Зловмисник втік
Сьогодні у Харкові було пограбовано ювелірний магазин.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у Харківській області, це сталося на одній із магістральних вулиць густонаселеного району «Салтівка».
За даними ЦЗГ, близько 11-ї години до міліції зателефонувала продавець одного з торгових павільйонів і повідомила, що невідомий чоловік, на вигляд 35 років, відкрито заволодів золотими виробами. Міліція встановила, що зловмисник розбив скло на столику у магазині і, викравши золоті прикраси, зник у невідомому напрямку.
За цим фактом порушено кримінальну справу. Правоохоронці розшукують злодія, повідомили в ЦЗГ.
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