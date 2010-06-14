СБУ накрила конвертаційний центр з оборотом більше 100 мільйонів

У Луганській області співробітники СБУ викрили міжнародне організоване злочинне угруповання, яке займалося переведенням безготівкових коштів у готівку.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, зловмисники в одному з районних центрів Луганської області створили більше десятка фіктивних комерційних структур, які займалися мінімізацією та ухиленням від сплати податків і незаконним переведенням безготівкових коштів у готівку шляхом проведення безтоварних операцій. Організатори конвертаційного центру знімали готівку з банківських рахунків та передавали разом із фальсифікованими бухгалтерськими документами «замовникам». Комісія за їхні послуги становила 7% від заявленої суми конвертації.

За попередніми підрахунками, впродовж 2009-2010 років засновниками "конверту" було переведено до тіньового сектору економіки більше 100 млн. грн.

Серед клієнтів конвертцентру - низка великих суб’єктів господарювання Закарпаття, Криму, Луганщини, Хмельниччини та Житомирщини. СБУ порушила кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво), ч. 2 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів) та ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата чужого майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

В офісах фіктивних фірм вилучено фінансово-бухгалтерську документацію та підроблені печатки підконтрольних підприємств. Нині триває досудове слідство.