Губернатор вимагає розслідувати стрільбу на Одеському звалищі

Голова Одеської обласної державної адміністрації Едуард МАТВІЙЧУК дав розпорядження керівництву правоохоронних органів – «відзвітувати про результати розслідування подій на «Дальницьких кар`єрах».

Про це Е.МАТВІЙЧУК повідомив сьогодні на апаратній нараді у облдержадміністрації, уточнивши, що «принципова об`єктивна оцінка буде - це також вимога Президента Віктора ЯНУКОВИЧА».

У свою чергу, ЦГЗ Одеського облуправління міліції поширив повідомлення, що за фактом резонансної події 11 червня на території міського звалища порушено кримінальну справу за ознаками ст. 296 ч. 4 КК України (хуліганство).

Як уточнюється у зверненні, «11 червня близько 16.00 директор ТОВ «Союз» разом з юристом і співробітниками охоронного агентства прибули на полігон, без державних виконавців, щоб довести до відома керівників Управління комунальної власності Одеської міськради рішення суду, які дозволяють ТОВ «Союз» працювати на полігоні».

Близько 17.00 на звалище прибув заступник мера Одеси Вахтанг УБІРІЯ, який став перешкоджати діям директора «Союзу». При цьому, за свідченням очевидців, урядовець нецензурно висловлювався і ображав представників ЗМІ, які були присутні на полігоні, а потім, продемонструвавши зброю, схожу на пістолет «Макарова», загрожував директору фізичною розправою і вбивством. Після цього, В.УБІРІЯ зробив постріл у повітря і залишив територію полігону.

«Правоохоронці, які прибулі на місце події для огляду, вилучили гільзу від патрона калібру 9 мм», - йдеться у повідомленні ЦГЗ облуправління міліції.

Як повідомляв УНІАН, раніше із закликом дати принципову правову оцінку подіям 11 червня на території полігону твердих побутових відходів, що перебуває у повному господарському веденні і на балансі комунального підприємства «Одескомунтранс» звернувся до правоохоронних органів мер Одеси Едуард ГУРВІЦ.

«Статус-кво важливого міського об`єкту відновлено, - відзначив міський голова. - Ми маємо власну, цілком визначену думку щодо подій на міському звалищі в післяобідній час 11 червня, проте хочемо дочекатися оцінки факту тимчасового збройного захоплення міської власності від правоохоронних органів».

«Проте не можна не враховувати того, - підкреслив Е.ГУРВІЦ, - що дії керівників компанії "Союз" і збройних співробітників підрозділу "Титан" створили загрозу не лише для нормальної життєдіяльності міста, а й для життя і здоров`я працівників комунальних служб».

За його словами, «незважаючи на всі розмови, що ухвала Господарського суду, яка була у нападників, не містила і не могла містити нічого, що якоюсь мірою виправдовувало б подібні дії. З юридичної точки зору, це був блеф, а з практичною - збройний напад. Виходячи з цього, сподіваюся, що провокації буде дано принципову оцінку правоохоронних органів».