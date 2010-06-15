Головний синоптик України розказав, що твориться з погодою

У найближчі два дні в Україні встановиться помірно тепла погода, проте у липні-серпні температура повітря буде вищою за середні показники, які фіксуються з початку метеорологічних спостережень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві повідомив начальник Українського гідрометцентру Микола КУЛЬБІДА.

За його словами, в кінці першої – на початку другої декади червня в Україні спостерігалася нетипово спекотна погода, і було перевищено низку температурних рекордів. Пік спеки припав на 11 і 12 червня, коли, наприклад, у Києві було встановлено новий рекорд - +36 градусів проти +35 градусів, які максимально фіксувалися раніше.

М.КУЛЬБІДА відзначив, що такі погодні умови зумовлені насамперед наростаючими тенденціями глобального потеплення, які позначилися також і на Україні. За останні 20 років у країні середня температура влітку зросла на 1,3-1,7 градуси за Цельсієм, а зимова - на 2-2,5 З.

М.КУЛЬБІДА відзначив, що найближчими днями на території України встановиться помірно тепла погода, що пов`язано з переміщенням гарячих повітряних мас на Кавказ і Нижнє Поволжя. Така погода збережеться до кінця червня. При цьому з 18 червня у південних і східних регіонах прогнозується переважно дощова погода, що сприятливо позначиться на вегетації сільськогосподарських культур у цих традиційно посушливих районах.

Коментуючи погодну ситуацію на курортах України, начальник Гідрометцентру відзначив, що оптимальним часом відпочинку у Карпатах будуть липень і серпень, оскільки у другій половині поточного місяця на регіон очікують часті дощі. Щодо морських курортів, то, враховуючи літню інтенсивність ультрафіолетового випромінювання в прибережних зонах, оптимальним часом відпочинку тут будуть друга половина серпня - початок вересня.