Тимошенко: репресії для бізнесу стають реальністю

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що уряд використовує механізм повернення ПДВ експортерам як інструмент тиску на бізнес.

Як повідомляє офіційний сайт Ю.ТИМОШЕНКО, про це вона сказала на прес-конференції у Чернівцях.

"Репресії для бізнесу стають реальністю, і навіть декларації не приймають від підприємців на повернення ПДВ", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО

При цьому вона нагадала, що її уряд під час кризи у 2008-2009 роках зміг утримати зростання заборгованості з повернення податку на додану вартість на рівні 11 мільярдів гривень. "Сьогодні ЯНУКОВИЧ і його уряд за 100 днів допустив заборгованість по ПДВ для підприємців на 15 мільярдів гривень", - констатувала лідер БЮТ.

"Я думаю, що все, що стосується економіки нашої держави, включаючи і Податковий, і Бюджетний кодекс, - це не те, що очікувала країна, це не той позитивний шлях розвитку, який може побудувати вільну, незалежну, демократичну європейську державу", - резюмувала Ю.ТИМОШЕНКО.