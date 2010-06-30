Вартість котеджів під Києвом (по районах)

Середня вартість індивідуальних будинків (котеджів) у Київському регіоні за 6 місяців 2010 року зросла на 4,82% (45 дол.) – до 979 дол. за 1 кв. м при середній ціні реалізації середньостатистичного домоволодіння 158,4 тис. дол.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Як зазначається в повідомленні, в Києві вартість індивідуальних будинків за цей період зросла на 5,53% (68 дол.) – до 1300 дол./кв. м при середній ціні 204,1 тис. дол. за домоволодіння.

За даними компанії, за цей період підвищення вартості котеджів зафіксоване в Бориспільському районі – на 8,28% (105 дол.) – до 1376 дол./кв. м, Києво-Святошинському – на 8,48% (107 дол.) – до 1370 дол./кв. м, Макарівському – на 10,12% (84 дол.) – до 917 дол./кв. м, Бородянському – на 4,61% (40 дол.) – до 916 дол./кв. м, Фастівському, – на 4,70% (22 дол.) – до 496 дол./кв. м, Переяслав-Хмельницькому – на 3% (12 дол.) – до 412 дол./кв. м, Кагарлицькому районі – на 5,77% (35 дол.) – до 635 дол./кв. м, Обухівському районі – на 5,27% (75 дол.) – до 1496 дол./кв. м.

Водночас зниження вартості домоволодіння спостерігалося у Васильківському районі – на 0,16% (2 дол.) – до 938 дол./кв. м, Броварському, – на 0,12% (1 дол.) – до 955 дол./кв. м, Вишгородському – на 2,6% (25 дол.) – до 946 дол./кв. м.

У решті десяти районів області зміна вартості домоволодіння становила 1,62-6,26% (3-68 дол.) – до 186-491 дол./кв. м.

Довідка УНІАН. Вартість 1 кв. м котеджів включає вартість землі (присадибної ділянки) і будинку (котеджні селища не включенj).