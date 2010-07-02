Колесніченко: Семиноженко звільнений за лобіювання двох корпорацій

Народний депутат від фракції Партії регіонів Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО однією з причин звільнення Володимира СЕМИНОЖЕНКА з посади віце-прем`єр міністра називає лобіюванням тим інтересів іноземних корпорацій з дублювання фільмів.

Про це він заявив сьогодні під час брифінгу у Верховній Раді, передає кореспондент УНІАН.

За словами В.КОЛЕСНІЧЕНКА, процес дублювання фільмів в Україні «вийшов за межі здорового глузду». Він нагадав, що для приведення постанови Кабінету міністрів з питання у відповідність з рішенням Конституційного Суду було створено кілька робочих груп.

«Тиждень тому був остаточно узгоджений проект рішення, який мав був виноситися. Його завізували кінопрокатники, дистриб`ютори, депутати – ЦАРЬОВ, БЕРЕЖНА, КОЛЕСНІЧЕНКО - для того, щоб його проголосували і Кабмін прийняв остаточне рішення», - сказав народний депутат. У той же час, за його словами, кілька днів тому було винесено абсолютно іншу ухвалу.

В.КОЛЕСНІЧЕНКО зазначив, що, з одного боку, це рішення нібито задовольняло інтереси українських громадян, а «насправді знову були пролобійовані інтереси двох корпорацій, які завезли сюди свої фабрики з дубляжу».

«Під виглядом нібито захисту власного виробника захищалися інтереси окремих компаній окремих виробників. Це не ринкові відносини, а лобістські, цього бути не повинно», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, учора міністр культури й туризму України Михайло КУЛИНЯК пообіцяв, що Державна служба кінематографії України не видаватиме прокатне посвідчення дистриб’юторам, які завозитимуть фільмокопії іноземних фільмів, зроблені в Росії.