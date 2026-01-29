Творці ChatGPT працюють над власною соціальною мережею без ботів

OpenAI розглядає можливість використання технологій на зразок Face ID для підтвердження "людяності" кожного користувача.

Американська компанія OpenAI, відома своїм ШІ-чат-ботом ChatGPT, розробляє власну соціальну мережу з біометричною перевіркою користувачів, де взагалі не буде ботів.

Видання Forbes розповіло, що одним з ключових елементів нової соціальної мережі має стати біометрична верифікація користувачів через Face ID на iPhone або Orb – фірмові сканери очей, які створює інший стартап Сема Альтмана. Це має гарантувати, що кожен акаунт веде реальна людина.

На цей час проєкт знаходиться на ранній стадії без точних термінів, а однією з головних його фішок, за даними джерела, повинні стати інструменти для створення контенту за допомогою ШІ, наприклад, можливість генерувати відео, як в додатку Sora.

Якщо OpenAI все ж запустить таку платформу, їй доведеться конкурувати з найбільшими гігантами соцмереж, такими як X, Instagram і TikTok, які вже займають лідируючі позиції на ринку і мають мільйони активних користувачів. Проте, присутність на ній тільки реальних людей може стати сильною конкурентною перевагою.

Гендиректор OpenAI Сем Альтман раніше неодноразово критикував сучасні соцмережі за навалу ботів, що працюють на базі великих мовних моделей. Водночас критики і користувачі в коментарях зазначили, що це і його вина, і саме ChatGPT зробив засилля ботів в інтернеті можливим.

На початку січня OpenAI оголосив про появу в ChatGPT вбудованої реклами прямо всередині діалогу з чат-ботом. Щоб відключити її, потрібна підписка ChatGPT Plus, Pro або Enterprise.

Тим часом аналітики прогнозують, що OpenAI може опинитися на межі банкрутства вже до середини 2027 року. Тільки за минулий рік витрати творців ChatGPT досягли близько 8 млрд доларів, а користувачі безкоштовних версій швидше перейдуть до конкурентів, ніж почнуть платити.

