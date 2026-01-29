У 'ПриватБанку' подешевшала валюта: курс долара і євро 29 січня

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 43,10 грн, а євро – 51,81 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у четвер, 29 січня, подешевшав на 5 копійок і становить 43,05 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні знизився на 15 копійок і становить 51,65 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 42,45 гривні, а євро - за курсом 50,65 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у четвер не змінився і складає 43,10 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також залишився на попередньому рівні і складає 51,81 гривні.

Нацбанк встановив на 29 січня офіційний курс долара до гривні на рівні 42,77 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 19 копійок. Щодо євро гривня, в свою чергу, залишилася на попередньому рівні. Так, офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 51,23 гривні за один євро.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні подешевшав на 10 копійок і становить 43,15 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 42,60 гривні за долар.

При цьому середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 5 копійок і складає 51,65 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,00 гривні за євро.

