Один з найпотужніших у світі: США вперше вивели в море новий суперавіаносець (фото)

CVN 79 John F. Kennedy – другий корабель типу Gerald R. Ford.

28 січня з суднобудівного підприємства HII Newport News Shipbuilding в Ньюпорт-Ньюс (штат Вірджинія) вперше вийшов у море на заводські ходові випробування новий атомний авіаносець CVN 79 John F. Kennedy. Про це повідомляє USNI News.

John F. Kennedy – другий корабель типу Gerald R. Ford. Контракт на будівництво авіаносця для ВМС США був виданий HII Newport News Shipbuilding 15 січня 2009 року.

Церемонія першого різання сталі для корабля відбулася в Ньюпорт-Ньюс 25 лютого 2011 року, а 29 травня 2011-го морське міністерство США присвоїло кораблю назву John F. Kennedy.

Відео дня

Церемонія офіційної закладки CVN 79 John F. Kennedy була проведена 22 серпня 2015 року, а 29 жовтня 2019-го відбулася церемонія спуску авіаносця на воду. 7 грудня 2019 року відбулася церемонія хрещення John F. Kennedy. Передача корабля ВМС США запланована на березень 2027-го.

Авіаносці типу Gerald R. Ford. Довідка УНІАН

Авіаносці типу Gerald R. Ford нерідко називають суперавіаносцями. Станом на сьогодні це найпотужніші кораблі такого класу у світі. Будівництво цих авіаносців ведеться з 2009 року.

Вони створені як поліпшена версія авіаносців типу Nimitz і відрізняються від них скороченим, за рахунок високого ступеня автоматизації, екіпажем і, як наслідок, меншими експлуатаційними витратами. Одним із суттєвих технологічних нововведень є заміна парових катапульт на нові електромагнітні.

Авіаносці типу Gerald R. Ford можуть нести до 90 літаків і вертольотів різного призначення: винищувачі п’ятого покоління F-35, винищувачі четвертого покоління F/A-18E/F Super Hornet, літаки ДРЛО E-2 Hawkeye, літаки електронного протидії EA-18G, багатоцільові вертольоти SH-60 Seahawk, а також БпЛА.

ВМС США – інші новини

Нещодавно Сполучені Штати вперше вивели в море модернізований есмінець Zumwalt, який тепер зможе нести нові гіперзвукові ракети.

Для корабля це стало першим виходом у море з 2023 року, коли його поставили на модернізацію для оновлення його озброєння.

А раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати побудують військові кораблі "абсолютно нового класу" в рамках створення "Золотого флоту".

Вас також можуть зацікавити новини: