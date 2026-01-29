Російський 'Лукойл' вдруге прощається з закордонною власністю: кому дісталися активи

Угоду має погодити Управління з контролю за іноземними активами казначейства США.

Російський нафтовий гігант "Лукойл", який у жовтні 2025 року потрапив під санкції США, домовився про продаж закордонних активів американській інвестиційній компанії Carlyle.

Пресслужба російської компанії повідомила, що "Лукойл" уклав угоду з американською компанією про продаж 100% своєї "дочки" LUKOIL International GmbH, яка володіє закордонними активами групи" через запроваджені санкції. При цьому російська компанія наголошує, що продаж її закордонних активів має погодити Управління з контролю за іноземними активами казначейства США (OFAC).

"Компанія також продовжує переговори з іншими потенційними покупцями", - підкреслюється у повідомленні.

Водночас росіяни не збираються розлучатися зі своїми активами у Казахстані.

За даними відкритих джерел компанія Carlyle - одна з найбільших у світі міжнародних інвестиційних компаній, що спеціалізується на управлінні альтернативними активами. Станом на кінець 2025 року під її управлінням знаходиться понад 474 мільярди доларів активів.

22 жовтня 2025 року США оголосили про запровадження санкцій проти російських нафтових гігантів "Лукойла" та "Роснефти". Після запровадження обмежень "Лукойл" почав шукати нового власника для своїх закордонних активів.

Перша спроба продажу закордонної власності росіянами виявилася невдалою. США заблокували угоду, оскільки вважали, що потенційний покупець – трейдер Gunvor пов’язаний з росіянами.

