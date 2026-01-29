Летять на висоті десятків метрів: 'Флеш' попередив про нову тактику 'Шахедів'

В України є технологічні рішення, зазначив експерт.

Російські окупанти застосовують найрізноманітніші тактики і хитрощі для знищення українських військових об'єктів.

Про це заявив у своєму Телеграм-каналі радник міністра оборони, експерт із систем РЕБ і зв'язку Сергій "Флеш" Бескрестнов, показавши відео польоту російського "Шахеда" на наднизькій висоті.

"Одна з останніх – це політ на наднизькій висоті в режимі ручного керування. І ця висота, як на відео, може бути десятки метрів", – сказав "Флеш".

Він додоав, що Україна має технологічні рішення цієї проблеми й готова діяти. Водночас він закликав підрозділи виставляти віддалені пости візуального і звукового спостереження. Також він звернув увагу на важливості бути готовими зустрічати "гостей" мобільними і стаціонарними групами прикриття.

"Навіть якщо Віраж та інші системи мовчать. Особливу увагу руслам річок, рівнинам і довгим западинам в рельєфі", – додав "Флеш".

Російські "Шахеди": важливі новини

Раніше "Флеш" попереджав про небезпеку російських "Шахедів", які використовують Starlink. Він пояснив, що ворог може керувати такими БПЛА у ручному режимі й долітати "куди хочуть". За словами експерта, Україні потрібно заборонити роумінг "чужим" "Старлінкам", які залітають у нашу країну.

Швидше за все, таким БПЛА ворог атакував стоянку гелікоптерів на Кіровоградщині. За словами "Флеша", цими БПЛА керували в режимі реального часу. І хоч на відео помітне автозахоплення цілі, але разом з тим видно, що дрон наводиться в ручному режимі.

