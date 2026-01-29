Словесний 'удар' Трампа по Ірану розігнав ціни на нафту до чотиримісячного максимуму

Іран дає зрозуміти, що не збирається йти на перемовини під тиском США.

Ціни на нафту 28 січня зросли до чотиримісячного максимуму після нових погроз президента США Дональда Трампа на адресу Ірану, повідомляє Reuters.

За даними порталу investing, станом на 11:02 за київським часом ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 1,21 долара - до 68,58 долара за барель. Американська нафта марки WTI торгувалася по 64,48 долара підскочивши на 1,27 долара за барель.

Президент США Дональд Трамп 28 січня закликав Іран сісти за стіл переговорів і укласти угоду щодо ядерної зброї, інакше наступний удар США буде набагато сильнішим. Водночас офіційний Тегеран дав зрозуміти, що, країна, наразі, не збирається виконувати умови Вашингтона.

Тим часом, за даними джерел Reuters, американський авіаносець і судна підтримки прибули на Близький Схід, повідомили на початку тижня американські офіційні особи. Експерти дають зрозуміти, що поява американської армади на Близькому Сході на тлі заяв Трампа підштовхує вгору ціни на нафту.

Додатково посприяло зростанню нафтових цін несподіване скорочення запасів "чорного золота" у США, які є найбільшим споживачем нафти у світі, а також слабкий долар. Адміністрація енергетичної інформації США заявила, що запаси сирої нафти в країні за тиждень, що закінчився 23 січня, скоротилися на 2,3 млн барелів до 423,8 млн барелів. При цьому аналітики в опитуванні Reuters прогнозували зростання запасів на 1,8 млн барелів.

Погрози Трампа Ірану - останні новини

Президент США Дональд Трамп вже не вперше погрожує завдати удару по Ірану. На початку січня американський лідер заявив, що Вашингтон готовий втрутитися в разі застосування насильства стосовно протестувальників

Пізніше в адміністрації президента США відбулися попередні консультації щодо можливої військової операції проти офіційного Тегерану. Втім, невдовзі американський лідер заявив, що вбивства в Ірані припиняються і підготовка до військової операції була поставлена на паузу.

