'Слабка, але не приречена': The Economist пояснив, чому світові лідери критикують Європу

Останнім часом Європу критикують з усіх боків – від Дональда Трампа, Сі Цзіньпіна, Володимира Путіна та навіть Володимира Зеленського. Характерні зауваження часто пов’язані з внутрішньою політикою їхніх країн, а не лише з оцінкою континенту, пише The Economist.
"Європейці слабкі та надокучливі", – зазначають світові лідери, які в минулому конфліктували між собою.
Американський погляд: Трамп та Рубіо
Президент США Дональд Трамп критикує Європу за невдячність та самознищення через міграційні проблеми.
"Європа стає невпізнаваною через мігрантів", – заявив Трамп у Давосі.
Він також критикує альянс НАТО:
"Я знаю, що ми були б поруч з ними. Я не знаю, чи вони були б поруч з нами".
Державний секретар США Марко Рубіо додав: "Франція та Німеччина економили на обороні, щоб уникнути скорочення програм соціального забезпечення, допомоги по безробіттю, можливості вийти на пенсію у 59 років та всього іншого".
Китайський погляд: Пекін та Сі Цзіньпіна
За оцінкою західних дипломатів, лідери Китаю бачать Європу як регіон, який легко розділити та який неконкурентоспроможний.
"Для Китаю зменшення переваг європейського соціального договору є втіхою", – зазначають аналітики.
Російська перспектива
Презирство президента Путіна до Європи має історичні та ідеологічні корені. Прокремлівський політолог Сергій Караганов пояснює:
"Росії довелося позбутися ілюзій щодо Європи та визнати, що вона є євразійською державою, що орієнтована на схід".
Українська позиція: Зеленський та критика союзників
Президент України Володимир Зеленський критикує ЄС за відсутність рішучості. У Давосі український лідер назвав Європу "фрагментованим калейдоскопом малих і середніх держав", якому бракує єдності.
Попри це, Європа залишається щедрим партнером для України та надає підтримку в боротьбі з російською агресією.
"Європа може бути надокучливою, але не приречена бути слабкою", – підсумовує видання.
Як повідомляв УНІАН, Зеленський у своїй промові на економічному форумі розкритикував Європу за зволікання у боротьбі з Кремлем. Також президент вчергове наголосив на необхідності створення обʼєднаних збройних сил у Європі.
Колишній керівник британської розвідки MI6 Річард Мур, який очолював відомство до вересня 2025 року, вважає, що європейські лідери повинні винести уроки з різкої промови українського президента Володимира Зеленського в Давосі.