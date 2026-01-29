'Слабка, але не приречена': The Economist пояснив, чому світові лідери критикують Європу

Ключові світові лідери критикують Європу за бюрократію, слабку оборону та роздробленість, але континент залишається важливим гравцем на світовій арені.

Останнім часом Європу критикують з усіх боків – від Дональда Трампа, Сі Цзіньпіна, Володимира Путіна та навіть Володимира Зеленського. Характерні зауваження часто пов’язані з внутрішньою політикою їхніх країн, а не лише з оцінкою континенту, пише The Economist.

"Європейці слабкі та надокучливі", – зазначають світові лідери, які в минулому конфліктували між собою.

Американський погляд: Трамп та Рубіо

Президент США Дональд Трамп критикує Європу за невдячність та самознищення через міграційні проблеми.

"Європа стає невпізнаваною через мігрантів", – заявив Трамп у Давосі.

Він також критикує альянс НАТО:

"Я знаю, що ми були б поруч з ними. Я не знаю, чи вони були б поруч з нами".

Державний секретар США Марко Рубіо додав: "Франція та Німеччина економили на обороні, щоб уникнути скорочення програм соціального забезпечення, допомоги по безробіттю, можливості вийти на пенсію у 59 років та всього іншого".

Китайський погляд: Пекін та Сі Цзіньпіна

За оцінкою західних дипломатів, лідери Китаю бачать Європу як регіон, який легко розділити та який неконкурентоспроможний.

"Для Китаю зменшення переваг європейського соціального договору є втіхою", – зазначають аналітики.

Російська перспектива

Презирство президента Путіна до Європи має історичні та ідеологічні корені. Прокремлівський політолог Сергій Караганов пояснює:

"Росії довелося позбутися ілюзій щодо Європи та визнати, що вона є євразійською державою, що орієнтована на схід".

Українська позиція: Зеленський та критика союзників

Президент України Володимир Зеленський критикує ЄС за відсутність рішучості. У Давосі український лідер назвав Європу "фрагментованим калейдоскопом малих і середніх держав", якому бракує єдності.

Попри це, Європа залишається щедрим партнером для України та надає підтримку в боротьбі з російською агресією.

"Європа може бути надокучливою, але не приречена бути слабкою", – підсумовує видання.

Як повідомляв УНІАН, Зеленський у своїй промові на економічному форумі розкритикував Європу за зволікання у боротьбі з Кремлем. Також президент вчергове наголосив на необхідності створення обʼєднаних збройних сил у Європі.

Колишній керівник британської розвідки MI6 Річард Мур, який очолював відомство до вересня 2025 року, вважає, що європейські лідери повинні винести уроки з різкої промови українського президента Володимира Зеленського в Давосі.

