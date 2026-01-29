Що буде з тарифами на тепло в умовах відключень: комунальники пояснили

У "Київтеплоенерго" нагадали, що тарифи на опалення залишаються на рівні минулого року.

Столичний теплопостачальник "Київтеплоенерго" роз’яснив, скільки кияни сплачуватимуть за спожите тепло під час відключень світла та припинення теплопостачання.

Пресслужба підприємства повідомила, що у будинках з лічильниками його мешканці будуть сплачувати за фактично спожите тепло за показаннями приладу обліку.

У будинках, де немає лічильників, рахунки за тепло формуються на підставі теплового навантаження, тобто кількості тепла, яку будинок потребує для комфортної температури в найхолоднішу погоду. Також враховується фактична кількість годин постачання тепла та середньомісячної температури.

Відео дня

Зазначається, що якщо у мешканців будинку немає лічильників, в умовах аварійних відключень компанія враховуватиме власні дані про перерви в роботі теплоджерел, а також інформацію від управителів забудови та ДТЕК "Київські електромережі" при нарахуваннях за тепло.

Для будинків з "незалежною" системою опалення, плата за тепло нараховується на основі даних оператора системи розподілу електроенергії в Києві. Наголошується, що таких будинків у столиці близько 50-ти.

"Мешканці або управителі цих будівель можуть самостійно ініціювати коригування нарахувань, додавши до письмового звернення дані про схему теплопостачання та довідку про кількість годин відсутності електроенергії", – зазначається у повідомленні.

У "Київтеплоенерго" також нагадали, що тарифи на опалення залишилися на рівні минулого року.

Наслідки російських ударів по Києву - останні новини

Внаслідок чергової атаки Росії на Київ, половина столиці тимчасово залишилася без опалення. Частина столиці також залишилася без гарячої води через необхідність забезпечення опалення

Мер Києва Віталій Кличко закликав киян виїхати тимчасово з міста, щоб зменшити навантаження на постраждалу інфраструктуру і пережити найважчі часи. Водночас квартири киян, які послухали мера, можуть зламувати комунальники у випадку необхідності проведення аварійно-відновлювальних робіт.

Вас також можуть зацікавити новини: