Відключення світла: стало відомо, скільки людей поїхали з дому на час блекаутів

Менше 10 відсотків людей мають намір виїхати з України протягом наступних шести місяців.

Більшість українців залишаються вдома, незважаючи на блекаути, йдеться у спеціальному дослідженні про вплив блекаутів на міграційні настрої українців дослідницької компанії Gradus.

Проведене у січні опитування показало, що більшість респондентів не планують релокуватися, якщо ситуація не стане критичною. Лише на крайній випадок невелика частка людей розглядають тимчасовий виїзд з поверненням після врегулювання ситуації.

"Дослідження показало, що 87% опитаних мешканців не змінили свого місця проживання через атаки на енергетику і відповідні побутові складнощі", - йдеться у результатах дослідження.

Серед 13% тих, хто був змушений мігрувати через енергетичну скруту, частина переїхали в межах своєї області, частина - в іншу область України. Більшість опитаних мають намір повернутися до свого постійного місця проживання після потепління та як тільки дозволить безпекова ситуація.

Найбільш мобільними виявилися мешканці сходу та Києва - регіонів, що найбільше потерпають від атак на енергетичну інфраструктуру. З цих регіонів тимчасово переїхали, відповідно, 21% і 18% опитаних.

Крім того, зауважується, що менше за 10% респондентів мають намір виїхати з України протягом наступних шести місяців. Тож інтенсивні атаки на енергетичну інфраструктуру не призвели до підвищення міграційних намірів.

Що стимулює змінити місце проживання

Серед факторів, які можуть спонукати змінити своє рішення на користь виїзду, найбільш вагомими є загроза життю і здоров’ю - власному або членів родини, можлива окупація регіону Росією, втрата житла чи відсутність базових побутових умов: води, опалення та світла.

У разі подальшого погіршення ситуації та умов проживання, готові змінити поточне місце проживання менше половини респондентів (43%). Факторами, які стимулюватимуть до такого рішення можуть бути:

зниження температури в оселі менше за 10 градусів;

відсутність електрики, водопостачання чи водовідведення понад 48 годин поспіль.

Єдиною вагомою причиною покинути поточне місце проживання лишається подальше погіршення безпекової ситуації.

"Значна частка респондентів заздалегідь підготували своє помешкання до складної зими, встановивши необхідне обладнання або навіть маючи автономне забезпечення. Проте, така сама частка не має необхідних устаткувань і повністю залежить від комунальних служб", - йдеться у результатах опитування.

Методологія дослідження

Дослідження було проведене методом самозаповнення анкети в мобільному додатку Gradus. Цільова аудиторія - чоловіки та жінки віком 18-60 років, які проживають у містах України з населенням понад 50 тисяч, за винятком тимчасово окупованих територій та зон активних бойових дій. Період проведення - 22 січня, розмір вибірки - 1000 респондентів.

Вплив відключень електроенергії

Як повідомляв УНІАН, згідно з результатами опитування Європейської бізнес асоціації (EBA), головним наслідком відключень електроенергії через обстріли російських окупантів стало зростання собівартості продукції для українських підприємців.

61% представників бізнесу кажуть про здорожчання собівартості своєї продукції. Серед інших наслідків відключень вказують зміни графіків роботи (58%), падіння обсягів виробництва (50%) та вимушені простої (48%).

