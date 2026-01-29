Російські окупанти рухаються в Україні повільніше, ніж війська у Першій світовій, - BI

Аналітики оцінили темпи просування росіян, та порівняли їх з просуванням в інших військових діях.

Минулого року, коли Росія наступала, вона просувалася повільніше, ніж це робили британці та французи, наступаючі на німецькі війська у Першій світовій війні. Основна причина цього полягає у високій насиченості фрнту дронами, пише Business Insider.

Видання наводить аналіз Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS) про темпи просування Росії протягом останніх двох років. Аналітики Сет Г. Джонс та Райлі Маккейб зробили висновок, що навіть під час найзапекліших наступальних кампаній російські темпи просування є одними з найповільніших у сучасній війні.

В їх оцінці розглянуто три основні наступальні дії Росії на передовій після захоплення нею Авдіївки в лютому 2024 року.

"Після захоплення ініціативи у 2024 році російські війська просувалися в середньому зі швидкістю від 15 до 70 метрів на день у своїх найвизначніших наступальних операціях, що повільніше, ніж майже будь-яка велика наступальна кампанія в будь-якій війні за останнє століття", – пишуть дослідники.

Вони оцінювали траєкторії руху армій та виміряли відстань між минулими та поточними бойовими діями. Зазначається, що ці оцінки спростовують заяви російського диктатора Володимира Путіна, про те, що Кремль останніми місяцями набирає значної сили.

"Три наступальні напрямки – на Куп'янськ на півночі України та Покровськ і Часів Яр на сході – стали джерелом найзапекліших боїв війни за останні два роки. Російські війська на різних етапах 2025 року заявляли, що вони захопили всі три основні вузли, хоча Україна стверджує, що вона все ще зберігає там бойову присутність та чинить опір", - зазначили аналітики.

При цьому, за їх висновками, навіть у Покровську, де російські окупанти просувалися найшвидше, вони захоплювали приблизно 70 метрів території на день, загалом 50 кілометрів. За оцінками Джонса і Маккейба, швидкість просування росіян біля Куп'янська становила 23 метри на день та 15 метрів на день біля Часового Яру.

Дослідники пишуть, що всі три операції були повільнішими за жорстоке п'ятимісячне французько-британське просування на Соммі під час Першої світової війни, де союзники просувалися по німецькій території в середньому на 80 метрів на день.

"Порівняно з іншими великими загальновійськовими наступальними операціями в сучасній історії, нещодавні просування Росії "рухалися лише з часткою темпу історичних кампаній", - додали вони.

Також Джонс і Маккейб порівняли темпи наступу сучасної Росії з темпами просування Радянського Союзу на Ленінградському фронті в 1943 році. Тоді, за їх оцінками радянські війська рухалися в середньому на 1000 метрів на день. А в битві під німецьким лісом Белло 1918 року, американські війська просувалися на 410 метрів на день.

Також дослідники підрахували, що під час контрнаступу України в Харкові у 2022 році ЗСУ просувалися зі швидкістю 7400 метрів на день. А під час операції у Курській області вони рухалися зі швидкістю 1250 метрів на день.

Чому Росія так повільно рухається

На думку дослідників, причиною повільного просування Росії є характер війни: "Виснажливий характер конфлікту значною мірою сприяє оборонцям, особливо з масовим впровадженням дронів з видом від першої особи". Вони відзначили, що через перенасиченість фронту безпілотниками рух транспортних засобів ускладнений у межах щонайменше 15 кілометрів від лінії фронту.

Загалом, за даними Джонса та Маккейба, з початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році Росія захопила приблизно 75 000 квадратних кілометрів. В це, на їх думку, "рішуче не відповідають меті Москви підкорити Україну військовим шляхом".

Однак вони додали, що нещодавній російський наступ на місто Гуляйполе на півдні Запорізької області був успішнішим: з початку цього наступу в листопаді 2025 року Росія просувається із середньою швидкістю 297 метрів на день.

Однак на здатності витримувати наступ позначаються великі втрати Москви за останній рік. За словами Джонса та Маккейба, кількість смертей та поранень серед росіян на полі бою перевищила кількість смертей та поранень серед України у співвідношенні 2:1 або навіть 2,5:1. Вони наводять дані про 415 000 жертв для армії окупантів у 2015 році, що у середньому становить майже 35 000 жертв на місяць.

Втрати окупанів

Як писав УНІАН, за оцінками головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського, щоденні втрати окупантів вже досягли цифри у 1000-1100 осіб.

За даними головкома, у 2026 році росіяни планують призвати на військову службу до 409 тисяч солдатів, створивши 11 дивізій. Однак, ЗСУ вдалося майже пів року тримати чисельність ворога на рівні 711 тисяч особового складу попри високи темпи мобілізації росіян.

Додамо, що за оцінками ЗМІ, кількість російських та українських військовослужбовців, які загинули, були поранені або зникли безвісти протягом майже чотирьох років війни, до весни цього року може досягти двох мільйонів. При цьому вже на поточний момент російські окупанти втратили 1,2 мільйона людей. Втрати української сторони, включаючи поранених та зниклих безвісті, журналісти оцінюють у 600 тисяч.

