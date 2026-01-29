Продажі нафти РФ морем стають збитковими: FT описало невтішний для Кремля сценарій

Повільно, але санкції діють і поступово вбивають російську економіку.

Доходи Москви від продажу нафти у 2025 році скоротилися приблизно на 20% через падіння світових цін та необхідність у додаткових знижках на підсанкційну російську нафту. Це посилило тиск на економіку країни-агресорки в умовах війни, повідомляє Financial Times.

Після введення США санкцій проти "Роснефти" та "Лукойла" у листопаді, різниця між цінами на нафту марки Brent та російську Urals майже подвоїлася в порівнянні з попереднім місяцем. Наразі Росія змушена продавати Urals зі знижкою 24 долари на барелі проти 15 доларів у попередні два роки.

Вартість Urals у грудні опустилася до 39,2 долара за барель – мінімального рівня з часів пандемії коронавірусу. Окремі поставки до Індії йшли за ціною 22–25 доларів за барель, що співставно з собівартістю видобутку. Експерти прогнозують, що у разі посилення санкцій з боку США, Кремль зможе продавати нафту тільки трубопроводами.

Цікаво, що минулорічне зміцнення рубля також вплинуло на скорочення експортних доходів, оскільки його курс на 17% перевищив закладений до бюджету. За умов низьких цін на нафту і міцного рубля, бюджет РФ недорахується в 2026 році 3 трлн рублів, або 40 млрд доларів. Для Кремля це приблизно 7,5% очікуваних доходів.

Змін зазнала і географія постачання підсанкційної нафти. У грудні її поставки до Китаю зросли на 23%, а експорт до Індії просів на 29%. У січні збільшилася частка поставок невказаним покупцям. Танкери блукають вздовж узбережжя Індії чи Китаю у пошуках покупця серед НПЗ, щоб нарешті розвантажитись.

Експерти зазначають, що санкції мають на російську економіку повільний, накопичувальний ефект, а подальша динаміка залежатиме передусім від світових цін на нафту.

Західні обмеження поступово стають більш жорсткішими і стосовно суден "тіньового флоту", який активно возить світом підсанкційну нафту. Він приносить Кремлю все менше прибутку, водночас вимагаючи все більше додаткових коштів для забезпечення працездатності флоту.

У грудні експорт російської нафти до Індії показав найнижчий рівень за три роки. Вже в кінці січня цього року індійські НПЗ почали масово відмовлятися від закупівель російської сировини, через що судна з нею застрягли просто посеред моря.

