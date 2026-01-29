США та Данія розпочали переговори щодо Гренландії, щоб заспокоїти Трампа, - Bloomberg

США та Данія обговорюють нову угоду щодо Гренландії, щоб врахувати занепокоєння Трампа, не порушуючи суверенітету острова.

У середу відбулася зустріч представників США, Данії та Гренландії для обговорення нової рамкової угоди щодо Гренландії. Мета переговорів – врахувати бажання президента Дональда Трампа щодо посилення американської присутності на стратегічному арктичному острові, який залишається під юрисдикцією Данії, пише Bloomberg.

"Обговорюємо, як ми можемо вирішити занепокоєння США щодо безпеки в Арктиці, дотримуючись при цьому червоних ліній Королівства", – заявив Олівер Руте Сков, речник посольства Данії в США.

Переговори відбулися після того, як Трамп минулого тижня оголосив про "рамкову угоду", у якій він пообіцяв утриматися від запровадження тарифів проти європейських країн, які не підтримують його плани щодо Гренландії.

Данські та гренландські чиновники раніше висловлювали обурення погрозами США надати контроль над островом, який є напівавтономною територією. Наразі лідери Данії та Гренландії перебувають у Берліні та Парижі, щоб заручитися підтримкою Європи на тлі переговорів зі США.

Державний секретар США Марко Рубіо підкреслив, що процес ведеться "дуже професійно та прямолінійно" і має привести до "хорошого результату для всіх".

Планована угода передбачає обговорення розміщення американських ракет, видобутку корисних копалин та посилення присутності НАТО в Арктиці, а також перегляд оборонної угоди 1951 року, яка обмежує військову активність США на острові без консультацій з Данією та Гренландією.

"У нас є процес, який приведе нас до хорошого результату для всіх", – додав Рубіо, запевнивши, що переговори врахують суверенітет острова.

Як повідомляв УНІАН, міністр гірничодобувної промисловості Гренландії Наая Натаніельсен заявила, що майбутнє розвитку сектора корисних копалин острова не може вирішуватися за його межами.

В інтерв'ю Politico вона відреагувала на спроби президента США Дональда Трампа отримати контроль над ресурсами Гренландії. Міністр підкреслила, що питання контролю над корисними копалинами острова не може обговорюватися за спиною Гренландії.

