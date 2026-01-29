Україну чекають важкі тижні через удари РФ по енергетиці, - Reuters

Морози до –20°C та масовані атаки РФ по енергетиці можуть спричинити масштабні відключення світла й тепла, однак енергетики сподіваються на полегшення вже за три тижні.

Найближчі три тижні стануть особливо складними для українців через різке похолодання та серйозні пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок інтенсивних російських атак, пише Reuters.

За офіційними прогнозами, вже наступного тижня на півночі та сході України температура повітря може опуститися нижче –20°C, що створює додаткове навантаження на енергосистему.

"Погана новина полягає в тому, що морози справді будуть, і це буде складно. Гарна новина – нам потрібно протриматися три тижні, а потім буде легше", – заявив голова парламентського комітету з питань енергетики Андрій Герус.

Відео дня

Він пояснив, що ситуація може покращитися завдяки прогнозованому потеплінню та зростанню виробництва сонячної енергії через збільшення тривалості світлового дня.

Атаки РФ і проблеми з електропостачанням

Попри прогрес у мирних переговорах, Росія посилила удари по енергетичній інфраструктурі за межами лінії фронту. Два ракетно-дронові удари по Києву в січні залишили близько мільйона людей без світла, а 6000 багатоквартирних будинків – без опалення.

Після кількох тижнів ремонтів близько 700 будівель у столиці досі не мають тепла. За словами міністра енергетики Дениса Шмигаля, станом на середу 610 тисяч київських домогосподарств залишаються без електропостачання.

Схожа ситуація спостерігається і в інших регіонах, зокрема на півночі та сході України – у Києві, Харкові, Чернігові та Сумах, де регулярно вводять обмеження для промисловості та аварійні відключення для населення.

Енергобаланс і роль сонячної генерації

За даними Української асоціації сонячної енергетики, у 2025 році в Україні було введено в експлуатацію близько 1,5 ГВт нових сонячних потужностей, а загальна встановлена потужність сонячної енергетики перевищила 8,5 ГВт. Це більше, ніж сумарна потужність трьох українських АЕС – 7,7 ГВт.

Втім, виробництво сонячної енергії значною мірою залежить від погодних умов.

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що цієї зими пошкоджена енергосистема забезпечує лише 60% потреб країни – 11 ГВт генерації проти необхідних 18 ГВт. Утримувати баланс дозволяють максимальний імпорт електроенергії з ЄС та відключення в окремих регіонах.

Удари по енергетиці - що треба знати

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Росія готується до нового повітряного удару по Україні. Він звернувся до усіх міжнародних партнерів – США та країн Європи, щоб вони розуміли як російські загарбницькі дії дискредитують усі дипломатичні розмови.

Заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський вважає, що в Україну невдовзі повернуться сильні морози, тому слід бути готовими до нових ударів росіян по енергетиці. Громадянам, зокрема мешканцям Києва, не варто чекати на повернення стабільних графіків найближчим часом.

Вас також можуть зацікавити новини: