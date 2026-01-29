Банки та обмінники знизили курс валют: скільки коштує долар сьогодні

Продати долар можна в середньому за курсом 42,60 грн, а євро – 51,00 грн.

Курс долара до гривні в банках України у четвер, 29 січня, подешевшав на 10 копійок і становить 43,15 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 42,60 гривні за долар.

При цьому середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 5 копійок і складає 51,65 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,00 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 43,10 грн/дол., а продати долар можна за курсом 42,95 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,55 грн/євро, а курс продажу - 51,30 грн/євро.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 29 січня офіційний курс долара до гривні на рівні 42,77 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 19 копійок. Щодо євро гривня, в свою чергу, залишилася на попередньому рівні: офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 51,23 гривні за один євро.

28 січня долар опустився до чотирирічного мінімуму після того, як президент Дональд Трамп відмахнувся від його нещодавнього ослаблення. Це сприяло збільшенню продажів долара та підвищенню курсів інших валют, зокрема євро вперше з червня 2021 року піднявся вище рівня в 1,2 долара.

