У смартфонах Samsung з'явиться 'антишпигунський' режим від підглядання (фото)

Samsung представила нову технологію, яка дозволяє захистити особисту інформацію на екрані смартфона від сторонніх очей. Першим її отримає Galaxy S26 Ultra, який представлять у лютому.

Технологія вміє приховувати особисті дані так, щоб для вас вони залишалися видимими, а для сторонніх – ні. Причому темніє не весь дисплей, а тільки окремі елементи інтерфейсу, наприклад особисті повідомлення, паролі або спливаючі повідомлення.

Для оточуючих такі зони будуть виглядати як чорні прямокутники, в той час як користувач продовжить бачити всю інформацію без обмежень. Такий підхід відрізняє Private Display від класичних "анти-шпигунських" фільтрів для екранів.

Як саме це працює в реальному житті, в Samsung не показали, але показав інсайдер Ice Universe:

Очікується, що "антишпигунський" дисплей буде ексклюзивним для Galaxy S26 Ultra і дебютує разом із серією Galaxy S26, офіційна презентація якої має відбутися 26 лютого.

Раніше стало відомо, що Samsung готує для Galaxy S26 Ultra унікальне скло, якепозбавить користувачів від необхідності клеїти плівки та захисні скла. Це ж скло стане основою для технології Privacy Display,

Тим часом інсайдери вже розкрили усі поліпшення Samsung Galaxy S26 Ultra в порівнянні з Galaxy S25 Ultra. Флагман залишиться без помітних оновлень камери та автономності, але отримає новий OLED-екран і швидшу зарядку.

