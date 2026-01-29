Китай допомагає РФ нарощувати виробництво ударних дронів, - ISW

Китай постачає Росії мікросхеми для дронів, що дозволяє РФ посилювати удари по українських містах і ускладнює логістику на фронті.

Китай постачає Росії компоненти, що дозволяють нарощувати виробництво ударних безпілотників, які армія РФ використовує для атак на українські міста.

За даними Інституту вивчення війни (ISW), поставки китайських мікросхем дозволили російській оборонній промисловості значно покращити якість і масштаб виробництва дронів.

"Поставки китайських мікросхем дозволили оборонній промисловості росіян якісно покращити та розширити виробництво безпілотників, які війська РФ використовують для нанесення ударів по українським містам у тилу", – йдеться у звіті ISW.

Відео дня

Аналітики додають, що дрони з китайськими комплектуючими завдають ударів по українському ближньому тилу, створюючи додаткові проблеми для логістики вздовж лінії фронту.

Росія і Китай - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Китай надсилає інструменти, щоб допомогти Росії побудувати гіперзвукову ракету з ядерною боєголовкою, яку російський диктатор Володимир Путін використовує для погроз Заходу.

Для створення боєголовок, які можуть бути встановлені на ракети, що здатні вразити Європу менш ніж за 20 хвилин, використовуються спеціалізовані виробничі машини та інструменти.

Ці засоби є частиною технологій та сучасного обладнання на суму 10,3 млрд доларів, які, за даними видання, Китай надіслав до Росії для того, щоб допомогти створити військове обладнання та розширити виробництво зброї.

Вас також можуть зацікавити новини: